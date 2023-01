LE PEPS – APRÈS-MIDI JEUX Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LE PEPS – APRÈS-MIDI JEUX Château-Gontier-sur-Mayenne, 18 avril 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne . LE PEPS – APRÈS-MIDI JEUX 32 Avenue Carnot Médiathèque Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot

2023-04-18 15:00:00 – 2023-04-18 18:00:00

Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot

Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne En partenariat avec la ludothèque, Tout’à jeux, le PEPS vient, à travers sa LUDOMOBILE, à votre rencontre dans les différentes communes du Pays de Château-Gontier pour partager des moments autour des jeux de société ! Un bon moment à partager autour de jeux de société ! Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne

