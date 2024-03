Le Penthièvre chants et musiques à danser Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, samedi 23 mars 2024.

Le Penthièvre chants et musiques à danser Le Penthièvre possède un répertoire traditionnel riche et diversifié (mélodies marches, chants à danser…) mais souvent méconnu.

Ce stage s'adresse à tous les chanteurs et musiciens motivés. Samedi 23 mars, 10h00 Ti ar Vro-l'Ôté 17€ Adhérents, 25€ Non adhérents

Ce stage s’adresse à tous les chanteurs et musiciens motivés.

Il a pour objet de faire connaître et de transmettre une partie des chants et musiques collectés autour du pays de Saint Brieuc.

Vaste programme!! Pour cette raison, le stage se concentrera sur un répertoire de chants et musiques à danser, des danses du Penthièvre bien entendu. Voici les danses sélectionnées pour l’occasion :

– Rond de Ploeucc, Mazurka (mode de Plaintel) accompagnée par la Mazurka de Langueux, Passe-Pied (Plaintel, Saint Carreuc), Tour sur le dré

Après un rapide (ré) apprentissage des danses, le stage se divisera en deux ateliers aux choix :

– un atelier apprentissage des chants

– un atelier apprentissage pour la pratique instrumentale

Pour les chants, aucun pré-requis, juste l’envie de chanter.

Les musiciens devront apporter de préférence un instrument capable de jouer en sol afin de pouvoir s’accorder.

Prévoir un repas pour le midi, café et goûter offert.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne

