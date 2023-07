Atelier adultes et enfants « Découverte des encres végétales » au Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat, 28 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Un atelier à faire seul ou en famille pour s’initier aux encres végétales avec l’artiste peintre Isabelle Collett avec décoctions des plantes pour préparer les encres et peinture. Réservation obligatoire..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:00:00. .

Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A workshop for you and your family to learn about vegetable-based inks with painter Isabelle Collett, with plant decoctions to prepare the inks and paint. Reservations required.

Un taller para que usted o su familia conozcan las tintas vegetales con la pintora Isabelle Collett, con decocciones de plantas para preparar las tintas y la pintura. Imprescindible reservar.

Ein Workshop, den Sie allein oder mit der Familie machen können, um sich mit der Malerin Isabelle Collett in die Welt der pflanzlichen Tinte einzuführen, mit Abkochungen von Pflanzen, um die Tinte und Farbe vorzubereiten. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Noblat