Cet évènement est passé Atelier adolescents et adultes « Création typographique » au Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

SAINT LÉONARD DE NOBLAT Atelier adolescents et adultes « Création typographique » au Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat, 30 septembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne Création typographique..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:30:00. .

Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Typographic design. Diseño tipográfico. Typografische Gestaltung. Mise à jour le 2023-10-05 par OT de Noblat Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, SAINT LÉONARD DE NOBLAT Autres Lieu Le Pénitent Adresse Le Pénitent Ville Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne Lieu Ville Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat latitude longitude 45.8522387;1.46118164

Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-de-noblat/