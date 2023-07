Atelier de papier marbré pour enfants au Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat, 13 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Découvrez la technique du papier marbré à partir d’encres de couleur et de mousse à raser pour les enfants à partir de 3 ans..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the marbled paper technique using colored inks and shaving foam for children aged 3 and over.

Descubra la técnica del papel jaspeado utilizando tintas de colores y espuma de afeitar para niños a partir de 3 años.

Entdecken Sie die Technik des Marmorierens von Papier aus farbigen Tinten und Rasierschaum für Kinder ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de Noblat