Cet évènement est passé Atelier « Peinture japonaise/sumi-e » au Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

SAINT LÉONARD DE NOBLAT Atelier « Peinture japonaise/sumi-e » au Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat, 17 juin 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne Atelier de peinture japonaise animé par Lorine Caumartin pour adultes d’une durée de 3h. Réservation obligatoire..

2023-06-17 fin : 2023-06-17 17:30:00. .

Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



3-hour Japanese painting workshop for adults led by Lorine Caumartin. Reservations required. Taller de pintura japonesa dirigido por Lorine Caumartin para adultos, de 3 horas de duración. Imprescindible reservar. Von Lorine Caumartin geleiteter Workshop über japanische Malerei für Erwachsene mit einer Dauer von 3 Stunden. Reservierung erforderlich.

