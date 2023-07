Atelier « Mon truc en plume » au Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat, 13 avril 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Création d’un éventail avec plumes en papier pour les enfants à partir de 8 ans. Réservation obligatoire..

2023-04-13 fin : 2023-04-13 16:30:00. EUR.

Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Creation of a fan with paper feathers for children aged 8 and over. Reservations required.

Creación de un abanico con plumas de papel para niños a partir de 8 años. Imprescindible reservar.

Herstellung eines Fächers mit Papierfedern für Kinder ab 8 Jahren. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT de Noblat