Cette nuit, « vous êtes invités à venir voir tourner la Terre ». A travers cette expérience mythique, nous vous proposons d’assister à la démonstration du Pendule de Foucault qui, réalisée en 1851 pour la première fois, oscille entre science et émerveillement. Rendez-vous : église Saint-Martin-des-Champs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:15:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:15:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:15:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:15:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:15:00

