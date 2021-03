Le Pellerin : La 5G, parlons-en !, 25 mars 2021-25 mars 2021, .

2021-03-25

Horaire : 19:00

Gratuit : non

Au-delà des promesses de progrès technologiques et sociétaux, la 5G interroge. Tout objet technique a des effets positifs comme négatifs sur nos sociétés, qu’il s’agit de mesurer et de prendre en compte. C’est pourquoi la 5G, comme d’autres technologies déployées à grande échelle, relève d’un choix de société qui doit être discuté démocratiquement, le plus en amont possible du projet. L’objectif des débats participatifs sur la 5 G, est d’échanger et de mesurer les enjeux de cette innovation, de vous exprimer sur le sujet afin de rédiger un avis citoyen complet et de construire le numérique responsable de demain. Alors… participez ! Pour vous informer avant le débat, vous trouverez en cliquant ici toutes les informations utiles. La Mairie du Pellerin organise un atelier numérique le jeudi 25 mars. Habitants et habitantes du Pellerin, venez nombreux à l’atelier en cliquant sur ce lien le 25 mars à 19h?: https://us02web.zoom.us/j/82549358010 Il est inutile de s’inscrire au préalable.