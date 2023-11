EQUILIBRE Le Pelle mêle Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille EQUILIBRE Le Pelle mêle Marseille, 16 novembre 2023, Marseille. EQUILIBRE Jeudi 16 novembre, 20h00 Le Pelle mêle Entrée libre Retrouvez l’harmonie des deux voix du duo EQUILIBRE. Laissez vous emporter par leurs reprises pop, aux sonorités folk dans ce lieu mythique de la scène Marseillaise.

Bar et tapas sur place.

Réservations conseillées au 04.91.54.85.26

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Le Pelle mêle 8, place aux huiles 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Pelle mêle Adresse 8, place aux huiles 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Pelle mêle Marseille latitude longitude 43.292987;5.371409

Le Pelle mêle Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/