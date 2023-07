Fred De Saint Puy Le Pelle mêle Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

La date est calée et c’est le 7 Juillet que le rdv est pris !!!! au Pelle Mele 8 Pl. aux Huiles, 13001 Marseille

Un piano à queue noir , une petite scène , des chansons , mes chansons , des lampes Pipistrello retournées , des cocktails , le début de l’été puis et surtout VOUS !!!!!!!! Vous pour ce rendez VOUS …..

J’espere que vous serez nombreux à reserver cette soirée pour venir nous voir jouer .

Sur que de vous voir les uns les autres me touchera en plein coeur !

Je vous raconterais alors les histoires de mes histoires … Vous connaitrez alors un peu mieux LA CAISSIERE DU PRISUNIC , ou alors la vraie histoire de GRETA , nous traverserons la nuit pour chanter SOUS LES ROSES ….. et de nouvelles compositions viendront ponctuer ce moment suspendu

Le piano allié aux mains de fées de HUGUES fera vibrer le spleen dans la petite salle du Pèle Mèle ….. mon ami ALEXANDRE VERNET à qui je dois ce rdv magique ( 1000 merci mon chat ) se joindra à nous sur scene pour quelques morceaux à la guitare , mon autre ami ALEX se joindra à nous également pour quelques harmonies guitare et si il peut se libérer alors l’accordéon tonitruant d’Olivier complétera et résonnera si fort qu on nous entendra jouer jusqu’à l’ESTAQUE !!! …

Pour la deuxieme partie du concert , place à la fantaisie …et à quelques reprises et autres standards qui me tiennent à coeur et qui vont vous « enjaillez » et vous surprendre ; mais c’est sur pas vous laisser indifférents : Gainsbourg , Vartan , Dutronc , Birkin et bien d’autres seront de la fête.

Le Pelle mêle 8, place aux huiles 13001 Marseille

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

