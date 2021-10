Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde Le peintre est une femme ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Le peintre est une femme

du mardi 2 novembre au mardi 16 novembre à ChapitÔ

Une création photographique d’envergure permettant de déconstruire les stéréotypes de genre et montrer que les métiers n’ont pas de sexe. Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité En partenariat avec le CIDFF

Entrée libre

Exposition photo d'Olivier Poggianti à ChapitÔ Bègles

