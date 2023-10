Chrstine SALEM à Chatenay-Malabry (92) LE PEDILUVE Châtenay-Malabry, 19 octobre 2023, Châtenay-Malabry.

Chrstine SALEM à Chatenay-Malabry (92) Jeudi 19 octobre, 20h00 LE PEDILUVE

Avec son album « Mersi » sorti en 2021, l’icône réunionnaise du maloya-blues Christine Salem emmêle aux percussions de son île, les mélopées d’un violon virtuose. Sur ses pistes voyageuses, aux couleurs blues, maloya ou rock, elle rend grâce à ses ancêtres, et chante la paix.

Christine Salem vous fixe de son regard noir, un regard franc, de ceux qui ne mentent pas. Si, selon l’expression consacrée, « les yeux sont le miroir de l’âme », les siens racontent, sans hésitation, son caractère comme son itinéraire. Sur sa route-maloya, elle avance déterminée, suivant les chemins de sa foi et ses intuitions, comme autant de lumières. Son septième disque, Mersi, ne ressemble pas au précédent, qui lui-même ne sonnait pas comme les autres.

Avec cette manière de donner vie aux chansons, Christine Salem a donc récolté un joli bouquet de treize titres, composés à différents moments de sa vie. Et pour chacune, il a fallu trouver la clef, les arrangements qui la feraient sonner « juste ». Et ainsi, ce disque surprend par la variété de ses couleurs – du maloya, du blues, des accents rock et même un séga (Laye Laye), cette autre musique populaire de La Réunion, aux influences davantage européennes. Sur ce disque, parce qu’elle déteste la routine, Christine Salem a choisi comme fil rouge le violon virtuose du compositeur, arrangeur et chef d’orchestre Frédéric Norel. Ainsi, aux groove des percussions de son île, s’emmêlent les envolées du violon, d’inspiration classique, voire folk.

Alors bien sûr, le maloya cimente cette aventure. Mais aux fondements de ses chansons, il y surtout le blues, que rappelle son harmonica sur Izae, et sa voix si reconnaissable. Christine Salem, et cela s’entend, adore cette musique née de la terre, des douleurs et de l’histoire.

–

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

LE PEDILUVE 254, avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://l-azimut.fr/evenements/christine-salem/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:30:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:30:00+02:00

LA REUNION MALOYA