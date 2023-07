Lever de soleil à la Madeleine Le Pédible Retournac, 16 juillet 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Venez nombreux assister à ce spectacle offert par la nature….Gratuit..Départ à 5h30 du parking du hameau « le Pédible » à Retournac….

2023-07-16 05:30:00 fin : 2023-07-16 . .

Le Pédible Parking du village du Pédible

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and watch this spectacle offered by nature….Gratuit..Departure at 5:30 am from the parking lot of the hamlet « le Pédible » in Retournac…

Venga a contemplar este espectáculo ofrecido por la naturaleza….Gratuit…Salida a las 5.30 h del aparcamiento de la aldea de « le Pédible » en Retournac…

Kommen Sie zahlreich, um diesem von der Natur geschenkten Schauspiel beizuwohnen….Kostenlos…Abfahrt um 5:30 Uhr vom Parkplatz des Weilers « le Pédible » in Retournac…

