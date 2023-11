A Christmas Carol Conte Musical D’Après C.Dickens EGLISE SAINT THIBAUT, 17 décembre 2023, LE PECQ.

L’histoire raconte en mots et en musique la nuit mouvementée du 24 décembre que va vivre le vieux Ebenezer Scrooge.A Christmas Carol est un des plus célèbres contes de Charles Dickens. En partant d’une adaptation originale de ce conte, l’Ensemble Contraste associera le récit narratif avec un programme musical totalement arrangé, qui mêlera des chants religieux anglais et américains, à des influences baroques et classiques mais aussi au jazz ou au gospel.A travers ce conte musical, L’Ensemble Contraste entend faire résonner ces Christmas Carols, ces chants de Noël. Nouvelle création de l’ensemble ContrasteArnaud Thorette Direction artistiqueJohan Farjot Direction musicale, arrangements musicaux, pianoEmilie Hedou Chanteuse / Yanowski Comédien et ChanteurArnaud Thorette Violon et Alto / Pascal Mabit Saxophone / Johan Farjot Piano Durée : 1h15 A partir de 6 ans Contact salle : 01 30 61 66 16 Parkings à proximité : Allée des Epines (Marly le Roi) ou 3 rue Saint Exupéry (Le Pecq)

EGLISE SAINT THIBAUT LE PECQ 58 bis avenue du président Kennedy Yvelines

16.0

EUR16.0.

