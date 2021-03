Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux Le pêcheur de Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

du vendredi 12 mars au vendredi 30 avril à La Cité du Vin

Au départ du ponton de La Cité du Vin, 2 h à 2h30 de découverte de son métier de pêcheur professionnel. il se fera un plaisir de vous présenter son métier, les poissons et les crustacés qu’il pêche, ainsi que le fleuve version nature.

24€ / personne, à partir de 13 ans

Accompagnez un pêcheur professionnel sur la Garonne La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, FRANCE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T15:30:00 2021-03-12T17:00:00;2021-03-15T10:00:00 2021-03-15T11:30:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T11:30:00;2021-03-19T15:00:00 2021-03-19T16:30:00;2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T11:30:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T11:30:00;2021-03-26T15:00:00 2021-03-26T16:30:00;2021-03-29T10:00:00 2021-03-29T11:30:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T11:30:00;2021-04-02T15:00:00 2021-04-02T16:30:00;2021-04-05T10:00:00 2021-04-05T11:30:00;2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T11:30:00;2021-04-09T15:00:00 2021-04-09T16:30:00;2021-04-12T10:00:00 2021-04-12T11:30:00;2021-04-14T10:00:00 2021-04-14T11:30:00;2021-04-16T15:00:00 2021-04-16T16:30:00;2021-04-19T10:00:00 2021-04-19T11:30:00;2021-04-21T10:00:00 2021-04-21T11:30:00;2021-04-23T15:00:00 2021-04-23T16:30:00;2021-04-26T10:00:00 2021-04-26T11:30:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T11:30:00;2021-04-30T15:00:00 2021-04-30T16:30:00

Catégorie d'évènement: Bordeaux