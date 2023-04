Dragster Run Cap Sud La Bourdine Le Pêchereau Catégories d’évènement: Indre

Le Pêchereau

Dragster Run Cap Sud La Bourdine, 1 juillet 2023, Le Pêchereau. Championnat de France de Dragsters Motos..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . 5 EUR.

La Bourdine

Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire



French Championship of Motorcycle Dragsters. Campeonato de Francia de Motociclismo Dragster. Französische Meisterschaft für Motorrad-Dragster. Mise à jour le 2023-04-13 par OT Vallée de la Creuse

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Pêchereau Autres Lieu La Bourdine Adresse La Bourdine Ville Le Pêchereau Departement Indre Lieu Ville La Bourdine Le Pêchereau

La Bourdine Le Pêchereau Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pechereau/

Dragster Run Cap Sud La Bourdine 2023-07-01 was last modified: by Dragster Run Cap Sud La Bourdine La Bourdine 1 juillet 2023 La Bourdine Le Pêchereau

Le Pêchereau Indre