Marché Le Péage-de-Roussillon Place Paul Morand, 1 janvier 2023, Le Péage-de-Roussillon.

Marché alimentaire et vestimentaire d’une trentaine de stands dont la moitié sont des producteurs locaux ou de proximité..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-01-31 12:00:00. .

Place Paul Morand

Le Péage-de-Roussillon 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Food and clothing market of about thirty stands, half of which are local or proximity producers.

Mercado de alimentación y ropa con una treintena de puestos, la mitad de los cuales son productores locales.

Lebensmittel- und Kleidermarkt mit ca. 30 Ständen, von denen die Hälfte von lokalen Produzenten oder aus der Nachbarschaft stammt.

Mise à jour le 2022-11-07 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône