« Le Paysan breton dans la peinture » Musée du Faouët, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Faouët.

« Le Paysan breton dans la peinture »

Musée du Faouët, le samedi 3 juillet à 19:30

L’exposition « Le Paysan breton dans la peinture » en accès libre et gratuit de 19h30 à 22h30. Aux 19e et 20e siècles, les peintres de la Bretagne et d’ailleurs voyagent dans cette région en quête de sujets pittoresques. Le paysan breton inspire nombre d’entre eux. Portraituré, seul ou en famille, dans son intérieur ou représenté dans le travail, notamment aux champs, il est également peint et dessiné dans la pratique de ses us et coutumes.

Musée du Faouët 1 rue de Quimper, 56320 Le Faouët, Morbihan, Bretagne, France Le Faouët Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:30:00