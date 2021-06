Le paysage et la photographie industrielle Martigues, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Martigues.

Le paysage et la photographie industrielle 2021-07-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-08 Ferrières Avenue Louis Sammut

Martigues Bouches-du-Rhône

Cette conférence sera axée autour du paysage et de la photographie industrielle, avec une mise en perspective dans l’histoire de la photographie, au lieu et aux publics de l’entre-deux guerres et la photographie expérimentale ; des années 1950 et 1960 (Jean-Pierre Sudre et Jean Dieuzaide) ; des années 1970 (Les Becher et autre) ; quelques exemples dans la photographie contemporaine (la réconciliation entre art document, protocoles documentaires) depuis la DATAR au milieu des années 1980.

Par Jean Deilhes, chercheur en histoire de l’art et enseignant à l’université de Toulouse.

Dans le cadre de l’exposition « Alain Sauvan, production et dépossessions », visible du 19 mai au 19 septembre 2021.

