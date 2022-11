Le paysage du démantèlement en France Brennilis Brennilis Catégories d’évènement: Brennilis

Finistère

Le paysage du démantèlement en France Brennilis, 1 décembre 2022, Brennilis. Le paysage du démantèlement en France

salle polyvalente Brennilis Finistère

2022-12-01 17:00:00 – 2022-12-01 19:30:00 Brennilis

Finistère Brennilis Conférences / Débats /Ateliers organisés par la Commission Locale d’Information +33 2 98 76 20 20 Brennilis

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Brennilis, Finistère Autres Lieu Brennilis Adresse salle polyvalente Brennilis Finistère Ville Brennilis lieuville Brennilis Departement Finistère

Brennilis Brennilis Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brennilis/

Le paysage du démantèlement en France Brennilis 2022-12-01 was last modified: by Le paysage du démantèlement en France Brennilis Brennilis 1 décembre 2022 Brennilis Finistre salle polyvalente Brennilis Finistère

Brennilis Finistère