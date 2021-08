Cachan HÔTEL DE VILLE Cachan, Essonne Le paysage de la Vallée de la Bièvre HÔTEL DE VILLE Cachan Catégories d’évènement: Cachan

HÔTEL DE VILLE, le dimanche 19 septembre à 14:00

D’une géographie marquée, la vallée urbaine de la Bièvre offre de nombreux panoramas. Parsemés de pavillons et de jardins, les coteaux laissent percevoir une forte présence de la nature. Les aqueducs, éléments d’un vaste réseau d’alimentation en eau de Paris, en sont les monuments. La rivière, le long de laquelle les premiers villages se sont installés, fut enfouie il y a 50 ans et fait aujourd’hui l’objet d’un projet de réouverture. Cette visite sera guidée par une paysagiste du CAUE du Val-de-Marne. Avec la participation de l’association du jardin partagé de la Fontaine Couverte.

Inscription nécessaire en raison du nombre de places limité. Attention, ce parcours n’est pas accessible aux visiteurs en fauteuil roulant en raison du dénivelé important.

Au fil d’un parcours remontant le coteau, nous pourrons découvrir les paysages de la Vallée de la Bièvre. HÔTEL DE VILLE 19 rue Gallieni, ou square de la Libération Cachan Essonne

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

