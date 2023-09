Les mots du monde Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Orléans, 14 mars 2024, Orléans.

14 mars – 14 avril 2024 Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB

L’image photographique représente toujours une forme de redoublement du monde, un second surgissement du réel. Regarder une photographie est une véritable expérience de la Durée car ce regard tente une réactualisation

de ce que je suis dans l’image même. La matière du support indique ici que la transparence du médium photographique pointe toujours autre chose que ce que l’on voit — par-delà la conscience et le familier. C’est le sentiment du Heimlich : l’image devient un « chez-soi », comme le souvenir revisité par nos fantasmes. À l’image de cette nature à la fois puissante et fragile, ces photographies sont le reflet de notre paradoxal rapport au monde, entre domination et peur de sa destruction, entre entropie et anthropie.

Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB 5 rue des grands champs Orléans 45000

2024-03-14T15:00:00+01:00 – 2024-03-14T18:30:00+01:00

2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

Camille Bonnefoi