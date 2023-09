Who’s that girl? Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Who’s that girl? Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Orléans, 14 mars 2024, Orléans. Who’s that girl? 14 mars – 14 avril 2024 Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Entrée libre Les femmes occupent une place essentielle dans l’œuvre de Léna Durr.

Un bref regard rétrospectif sur ses photographies témoignera de la rare présence des hommes, qui, bien qu’ils y aient fait une récente apparition, en ont longtemps été absents, à moins d’être travestis. Si, face à ce truisme, il serait tentant d’appréhender son travail sous l’angle du féminisme, ce serait passer à côté du propos, tant la sororité ici affichée trouve un intérêt ailleurs que dans l’expression d’une revendication.

Les portraits de femmes exposés construisent un récit de la vie de l’artiste et mettent en lumière ses obsessions, comme celle pour la collection d’objets, les marges ou le kitsch, en embrassant un large champ de son travail, de la mise en scène fantasmée, à l’approche documentaire, en passant par la réinterprétation d’œuvres picturales célèbres. Alexandre Telliez-Moreni Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB 5 rue des grands champs Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.poctb.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T15:00:00+01:00 – 2024-03-14T18:30:00+01:00

photographie art contemporain Léna Durr

