Orléans Ressaisir Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Orléans, 11 janvier 2024, Orléans. Ressaisir 11 janvier – 11 février 2024 Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Rémi Uchéda ne cesse de jouer, que ce soit à travers ses objets/sculptures, images, dessins ou performances avec la question du centre de gravité : interstice de l’aplomb, de l’assurance, du maintien. Par définition, toujours en instabilité, il est nécessaire de le chercher et de le maintenir, faute de paramètres extérieurs qui peuvent le mettre en péril. Motard et cavalier, son travail, au fond, s’apparente à ce jeu de l’équilibriste qui se sait en danger, sans cette connexion certaine avec le monde. Il aime concevoir les œuvres à l’échelle du corps comme des structures pouvant épauler ou comme des tuteurs pouvant accompagner une certaine hauteur. Il s’agit bien de passer de l’équilibre au déséquilibre sans chute, dans un mouvement dansé de pensée. Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB 5 rue des grands champs Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.poctb.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T15:00:00+01:00 – 2024-01-11T18:30:00+01:00

art contemporain sculpture Rémi Uchéda

