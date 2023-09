Souvent le soleil plonge Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Orléans, 16 novembre 2023, Orléans.

Souvent le soleil plonge 16 novembre – 17 décembre Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Entrée libre

Pour sa deuxième exposition personnelle, Margaux Meyer investit le POCTB avec un corpus de peintures métaphysiques et poétiques.

Au travers un langage gestuel, l’artiste s’intéresse à différents changements d’état. Les images se confondent en matière dans un jeu de transparences et d’écoulements. L’artiste pose ici la question de ce qu’il reste, « Il y a les choses inarrêtables, et celles que l’on veut faire durer un peu. »

Cette exposition entrera en dialogue avec Everybody flies qui se tiendra parallèlement à la DS Galerie*.

* DS Galerie – 15 rue Béranger – 75003 Paris

Du 23 novembre 2023 au 20 janvier 2024

Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB 5 rue des grands champs Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.poctb.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T15:00:00+01:00 – 2023-11-16T18:30:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

peinture exposition

Margaux Meyer