Éternel écho réunit quatre artistes, Audrey Aumegeas, Ellande Jaureguiberry et le duo Xolo Cuintle formé par Romy Texier et Valentin Vie Binet. Cette exposition met en lumière le rapport ambivalent que ces artistes entretiennent avec les arts décoratifs et leur puissance poétique. Ils empruntent un lexique de forme Belle Époque, de l’éclectisme à l’art nouveau faisant danser les codes et le clivage entre beaux-arts et arts décoratifs. De ces mouvements subtils, ils génèrent des compositions, objets ou mises en scène créant des atmosphères oniriques, hors du temps, qui nous entraînent dans un songe éveillé.

Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB 5 rue des grands champs Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T15:00:00+02:00 – 2023-09-28T18:30:00+02:00

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:30:00+01:00

gratuit

Nature morte aux grenades -Ellande Jaureguiberry