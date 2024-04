Le Pays Morcenais aux vacances de printemps Morcenx-la-Nouvelle, samedi 13 avril 2024.

Le Pays Morcenais aux vacances de printemps Morcenx-la-Nouvelle Landes

Profitez des vacances de printemps pour (re)découvrir le Pays Morcenais au travers d’animations multiples et variées rencontres, cinéma, jeux, pêche, arts plastiques, atelier, théâtre, portes ouvertes, danses, FESTIPLANTES, FESTIRUES ….

Une animation (presque) chaque jour sur tout le territoire

Et retrouvez le détail de chacune d’entre elles sur notre agenda. Petit ou grand, on vous attend nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-28

Place Jean Moulin

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

L'événement Le Pays Morcenais aux vacances de printemps Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2024-04-02