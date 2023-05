Le Pays des fleurs Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Pays des fleurs Théâtre Darius Milhaud, 10 juillet 2023, Paris. Le vendredi 28 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 26 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le vendredi 21 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 19 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le vendredi 14 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le vendredi 14 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le mercredi 12 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le mardi 11 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le lundi 10 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le lundi 10 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans. payant Tarif normal : 9€ Tarif habitants du 19ème arrdt : 7€ Centres de loisirs : 5€ Suivons Poucette à la recherche des tortues sur l’île aux fleurs. Un univers musical, poétique et coloré où tous les sens s’éveillent… De 2 à 5 ans. Aujourd’hui est un

grand jour : les bébés tortues vont suivre leur maman pour rejoindre la mer.

Poucette se réveille après sa première nuit au pays des fleurs. Elle part à la

quête des tortues sur cette île musicale, peuplée d’insectes étranges et

merveilleux. Librement inspiré du conte de Poucette d’Andersen, le Pays des

Fleurs est un spectacle joué, chanté avec des instruments en direct par la

comédienne musicienne Florence Deplanque. Cet univers coloré et poétique

éveillera les sens des petits comme des grands. Ce spectacle vous est

présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles jeune public « L’été

des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud

situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle ! ————————————————————- Informations pratiques : Auteurs : Cédric Ingard, Florence

Deplanque Mise en scène : Cédric Ingard Interprète : Florence Deplanque Genre : Conte musical Jeune public (de 2 à 5

ans) Durée du spectacle : 45 mn (35mn + 10mn

d’animation musicale) ————————————————————- Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : https://www.etedesptitsfutes.com 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/le-pays-des-fleurs/

