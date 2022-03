Le Pays de Firbeix au Moyen Age Firbeix Firbeix Catégories d’évènement: Dordogne

Firbeix

Le Pays de Firbeix au Moyen Age Firbeix, 2 avril 2022, Firbeix. Le Pays de Firbeix au Moyen Age Salle des fêtes Le Bourg Firbeix

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 Salle des fêtes Le Bourg

Firbeix Dordogne Firbeix Histoire de Firbeix et de ses environs, la société et les pouvoirs qui structuraient la vie quotidienne par Christian Rémy, docteur en histoire médiévale Histoire de Firbeix et de ses environs, la société et les pouvoirs qui structuraient la vie quotidienne par Christian Rémy, docteur en histoire médiévale Histoire de Firbeix et de ses environs, la société et les pouvoirs qui structuraient la vie quotidienne par Christian Rémy, docteur en histoire médiévale viure dins la nauta drona

Salle des fêtes Le Bourg Firbeix

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Firbeix Autres Lieu Firbeix Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Firbeix lieuville Salle des fêtes Le Bourg Firbeix Departement Dordogne

Firbeix Firbeix Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/firbeix/

Le Pays de Firbeix au Moyen Age Firbeix 2022-04-02 was last modified: by Le Pays de Firbeix au Moyen Age Firbeix Firbeix 2 avril 2022 Dordogne Firbeix

Firbeix Dordogne