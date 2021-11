Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Le Pays Basque et la Légion d’Honneur Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Le Pays Basque et la Légion d’Honneur Anglet, 30 novembre 2021, Anglet. Le Pays Basque et la Légion d’Honneur Salle des fêtes de la Mairie 1 rue Amédée Dufourg Anglet

2021-11-30 – 2021-12-04 Salle des fêtes de la Mairie 1 rue Amédée Dufourg

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet À l’occasion du centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), sa section Côte Basque célèbre le devoir de mémoire à travers une exposition originale “Le Pays basque et la Légion d’Honneur”. À l’occasion du centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), sa section Côte Basque célèbre le devoir de mémoire à travers une exposition originale “Le Pays basque et la Légion d’Honneur”. +33 5 59 45 54 14 À l’occasion du centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), sa section Côte Basque célèbre le devoir de mémoire à travers une exposition originale “Le Pays basque et la Légion d’Honneur”. Anglet Tourisme

Salle des fêtes de la Mairie 1 rue Amédée Dufourg Anglet

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Anglet

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Salle des fêtes de la Mairie 1 rue Amédée Dufourg Ville Anglet lieuville Salle des fêtes de la Mairie 1 rue Amédée Dufourg Anglet