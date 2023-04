VAUVILLE/50 Le Pavillon, 7 mai 2023, Vauville.

VAUVILLE/50 Dimanche 7 mai, 09h00 Le Pavillon Gratuit

Observation des oiseaux de la lande de Vauville

Au cours d’une marche de deux heures environ (hors temps d’observations), nous pénètrerons dans la lande de Vauville en suivant le chemin longeant le ruisseau de la Grande Vallée, pour revenir par le plateau du Catillon. Occasion de voir évoluer quelques rapaces dont le Busard Saint Martin, la Buse Variable, mais aussi d’observer les passereaux dans cette végétation de landes. La période étant propice, nous pourrons également faire la rencontre, dans ces lieux splendides, de quelques visiteurs de passage .

– Date, heure de début, heure de fin le 7 mai 2023 à 9 heures, fin prévue vers 12 h 30

– Lieu exact du RDV : Vauville, rue Le Pavillon, proche du pont de bois (49,637248, –1,844170)

– Modalités d’inscription : Gratuit, SMS ou mail de confirmation aux organisateurs

Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds/imperméables. Marche 6 km environ avec un peu de dénivelé.

– Contact des animateurs pour renseignements

Eric Gruet et Jocelyn Desmares

jodesmares@laposte.net ; eric.gruet50@orange.fr

(06 02 72 76 71)

