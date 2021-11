Mésanger Bibliothèque Les Mille et une pages Loire-Atlantique, Mésanger Le Pavillon sonore, rencontre musicale avec Simon Mary, animé par Sir Ali Bibliothèque Les Mille et une pages Mésanger Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Bibliothèque Les Mille et une pages, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Le _Pavillon sonore_, animé par Sir Ali, animateur radio et journaliste musical : place à la contrebasse et à l’exploration de l’univers de Simon MARY, contrebassiste, compositeur, créateur du groupe MUKTA, avec plus de 80 albums auxquels il a participé. Ensemble, ils co-animeront la soirée. Le _Pavillon sonore_ est une initiative culturelle inédite que le réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis offre aux habitants. Ce projet musical unique englobe plusieurs objectifs et s’adresse à tout public. Fondée sur une zone géographique ou sur un style musical, chaque séance explore des trésors discographiques de la médiathèque, initie à l’écoute musicale et dévoile les caractéristiques sonores d’une région de la planète. Des éléments historiques, sociaux, voire géopolitiques peuvent compléter et aider à situer les musiques présentées.

Nombre de places limité. Sur inscription

