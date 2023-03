Visite du parc du Pavillon Saint Martin Le pavillon Saint Martin, 3 juin 2023, Senlis.

Visite du parc du Pavillon Saint Martin 3 et 4 juin Le pavillon Saint Martin Entrée parc: 4 € par personne (gratuit pour les enfants) au profit de Jardins & Santé Pass 10 € par personne (valable pour tous les jardins ouverts dans Senlis)

Le Pavillon Saint Martin, construit au début du XVIIème siècle, au coeur d’un parc de 7 ha, vous invite à parcourir un décor champêtre et fleuri au coeur même de la ville de Senlis. Au fil de votre promenade, vous découvrirez des bancs en vieilles pierres cachés dans les sous-bois, une « folie » pour le bonheur des enfants, de nombreuses variétés de fleurs sauvages, des arbres séculaires. Un paradis presque sauvage et chargé d’histoire puisque la maison a abrité le quartier général du Marécha Foch à partir d’avril 1918. Venez respirer et écouter les doux bruits de cet espace de nature douce.

L’ouverture du parc du pavillon Saint Martin est réalisée au profit de l’Association Jardin & Santé (soutien à la création de jardins à visée thérapeutique dans les hôpitaux et établissements de soins, accueillant des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou l’âge).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©Charlotte Labouret