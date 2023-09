Sweet Home Le Pavillon Romainville, 15 janvier 2024, Romainville.

Sweet Home 15 – 17 janvier 2024 Le Pavillon

Un immeuble de sucre frémit et prend vie.

Grains et briques

Sont émiettés, amoncelés, dilués.

Ils viennent raconter nos cités,en inventer de nouvelles,

et mélanger nos souvenirs à la petite cuillère.

Ils crépitent et crissent sous nos doigts,

Percussions gourmandes pour nos voix portées,

ingrédient familier pour une histoire universelle.

De la mémoire humaine, constitutive de ces murs, Christine Moreau et Juliette Plihon plongent dans la mémoire organique de ces lieux, qui raconte d’où nous venons et peut-être ce vers quoi nous marchons… L’heure du thé devient rite, le sucre banquise et les habitants poissons.

Au-delà de la partie émergée de l’immeuble, elles découvrent une vie enfouie et souterraine. Sans mots ou presque, leurs voix s’entremêlent en des chants et font corps avec ces murs vivants. Ombres et projections se succèdent pour donner vie à ce délicat théâtre vocal et sonore de matières.

Le Pavillon 28 Av. Paul Vaillant Couturier, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://labalbutie.com/index.php/sweet-home/ »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion@labalbutie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 91 46 63 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-15T10:45:00+01:00 – 2024-01-15T11:15:00+01:00

2024-01-17T15:00:00+01:00 – 2024-01-17T15:30:00+01:00

Théâtre de voix et de sucre Forme autonome pour lieux non équipés