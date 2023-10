FUEGA Le Pavillon Romainville Catégories d’Évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis FUEGA Le Pavillon Romainville, 17 novembre 2023, Romainville. FUEGA 17 et 18 novembre Le Pavillon A partir de 5 euro sur réservation Mini ciné-concert de bruits, d’images et d’odeurs de Sophie Laloy

A partir de 2 ans – Scolaires : de 2 à 6 ans

Durée : 35 min – jauge : 60 Fuega c’est une phacochère voyageuse. Guidée par ses sens, elle se déplace sur la planète, attirée tantôt par une odeur, un son, une couleur ou une émotion.

Un enfant nous raconte l’histoire comme s’il la rêvait, hésitant, par bribe, comme un éveil au monde.

Invités à entrer dans un véritable univers miniature, les enfants suivent Fuega dans son périple autour du monde, grâce à la musique jouée en direct, aux dessins, aux objets et même aux odeurs. C’est une expérience sensorielle qui est proposée aux plus petits dès 2 ans. Le Pavillon 28 Av. Paul Vaillant Couturier, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mongrandlombre@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:15:00+01:00 – 2023-11-17T17:45:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Lieu Le Pavillon Adresse 28 Av. Paul Vaillant Couturier, 93230 Romainville Ville Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Le Pavillon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/