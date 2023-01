Maputo Mozambique Le Pavillon Romainville Catégories d’Évènement: Romainville

La création est basée sur des expériences brutes et épurées de jeux de manipulations d'objets, de jonglages, de chants, de pratiques musicales et autres danses qui laissent une réelle

liberté aux interprètes. L’objectif de cette démarche est de créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une présence physique qui dépasse les interprètes : des états de corps. L’écriture se structure directement à partir des rapports créés entre les corps, les objets manipulés et les sons produits.

Le spectacle utilise différentes techniques : chant, improvisations vocales, jonglage de balles rebonds sur percussions, improvisations dansées, jonglage de sacs plastiques, jonglage rythmique de balles en l’air, percussions vocales, jonglage de balles roulées au sol, jonglage de massues rebond sur percussion, manipulation de rhombes. Cette création est issue d’une pratique que Thomas Guérineau nomme « jonglage musical » et qui s’apparente aux principes de théâtre musical qui émerge dans les années 60 en musique contemporaine.

