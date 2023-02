BERCK PLAGE Le Pavillon, 16 mars 2023, Romainville.

BERCK PLAGE Jeudi 16 mars, 19h30 Le Pavillon

invitation ou 12 euros

Mélanie Martinez Llense/ Cie Play

Le Pavillon 28 Av. Paul Vaillant Couturier, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France

« Berck Plage », le rivage où la réalité se fragmente.

Entre théâtre documentaire et expérience immersive, la performeuse Mélanie Martinez Llense scrute la boîte noire de la psyché humaine par le prisme d’un vertigineux fait divers. Un solo détonnant, aux confins de la raison, de l’amour et de la folie. Sous la lune d’une nuit de novembre 2013, sur la plage de Berck, une femme abandonne sa fille de 15 mois à la marée montante. Ce jour-là, dans son journal intime, elle écrit : « Rien ». Dans l’espace ouvert entre le mot et le geste, une envie de mettre en scène s’impose à Mélanie Martinez Llense. Quel regard porter sur la mère infanticide ? Est-elle responsable ? Psychotique ? Folle d’amour ? Victime de sorcellerie ? Partant de l’état de sidération provoqué par le fait divers, la performeuse déploie les multiples points de vue – de la justice, de la médecine, de la presse – comme autant d’interprétations possibles d’une réalité kaléidoscopique. Du théâtre documentaire à l’expérience immersive de la folie, elle transforme le plateau en scène de reconstitution policière et incarne tour à tour neuf versions d’une figure énigmatique et dérangeante, dont la puissance ébranle les jugements et défie l’idée même de clairvoyance : de quoi cette femme est-elle le nom ? Sur son cas, qui peut se targuer d’avoir raison ?



