AMIR – MILLE ET UN PETIT PRINCE LE PAVILLON Quimper, samedi 13 avril 2024.

Premières parties: Sophie de Quay et Loris (The Voice)Véritable artiste de scène, Amir est l’une des figures majeures du paysage musical français. Après sa 1ère tournée des Zénith en France, retrouvez-le en tournée en 2024 ! Son dernier album “Ressources” est disque de platine !L’association Mille et Un Petit Prince agit pour soutenir les projets du service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Quimper Cornouaille. À l’origine, un formidable élan de solidarité…

Tarif : 35.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PAVILLON Parc de Penvillers – 29000 Quimper 29