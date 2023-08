LE PAVILLON espace dédié aux arts visuels Le Pavillon, Maison de Quartier Bottière Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

LE PAVILLON espace dédié aux arts visuels Samedi 16 septembre, 14h30 Le Pavillon, Maison de Quartier Bottière entrée libre

Dans le cadre des journées du patrimoine Le PAVILLON ouvre ses portes de 14h30 à 18H30 et propose deux évènements :

Echanger autour de l’exposition LIGNE DE CRÊTE de Caroline MOLUSSON, artiste accueillie en résidence en mai et juillet 2023 dans le quartier de la Bottière à Nantes. Considérant la réalité comme une donnée instable qui varie selon le regard que l’on porte sur elle, Caroline MOLUSSON se livre depuis près de dix ans à des expériences conjuguant déplacements, multiplication des points de vue, perte de repères et d’équilibre, exploration du vide. Elle transforme tout ce qui lui tombe sous la main, sans savoir-faire spécifique, mais avec une remarquable acuité. Pour sa résidence au PAVILLON, elle a pris comme point de départ le mobilier d’exposition : les tables en bois brut, les parpaings, les tasseaux, les vitrines de plexiglas…

Découvrir l’espace des pratiques amateurs avec une présentation des différents supports et médiums dispensés dans les ateliers à l’année pour les enfants de 5 à 10 ans, pour les adolescents de 10 à 15 ans et les adultes, à tester absolument !

Le Pavillon, Maison de Quartier Bottière 147, route de Sainte Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire +33649435734 http://assotwopoints.blogspot.com Le Pavillon, espace expérimental dédié aux arts visuels bus ligne 11, arrêt Bois Robillard, proche Tram ligne 1 arrêt Souillarderie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

two points