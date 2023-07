Atelier de fabrication « Tribu Loire » Le PAVILLON maison de quartier Bottière Nantes, 28 août 2023, Nantes.

Atelier de fabrication « Tribu Loire » 28 – 30 août Le PAVILLON maison de quartier Bottière Sur inscription

Dans le cadre de l’exposition Tribu Loire présentée à la Maison régionale de l’architecture à l’occasion du Voyage à Nantes, la Maison de l’architecture et l’association Two Points proposent aux habitants un atelier de fabrication et de manipulation de la vase.

La vase est une matière vivante et naturelle. Avec elle, Nicolas Barreau et Jules Charbonnet, tous les deux designer, ont réalisé des objets inspirés d’une Tribu qui aurait véçu sur les berges de la Loire à l’époque de l’âge de bronze.

À leur manière, expérimentons la vase et construisons ensemble un banc pour le Pavillon – Maison de quartier de Bottière.

Cet atelier propose une visite de l’exposition suivie de la fabrication du banc.

Atelier animé par Sébastien Lemazurier (plasticien), Florence Hamon (designer) et la Maison de l’architecture, avec l’appui technique des Compagnons bâtisseurs.

Le PAVILLON maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0649435734 https://assotwopoints.blogspot.com http://twopoints.lepavillon [{« type »: « email », « value »: « twopoints.contact@gmail.com »}] Situé en vis à vis de la maison de quartier Bottière, LE PAVILLON est un espace expérimental dédié aux Arts Visuels à l’initiative de l’association TWO POINTS, de la Direction de la Vie Associative et Jeunesse, et de la Direction Générale à la Culture de la Ville de Nantes.

Depuis son arrivée sur le quartier en 2010, l’association TWO POINTS a cheminé progressivement. Elle fait évoluer ses propositions d’ateliers de pratiques amateurs, intervient dans les écoles de la Bottière et Urbain Le Verrier et s’investit dans les temps forts de la vie de quartier.

Sur 2017-2019, elle propose la création partagée « POINT DE VUE Bottière – Pin Sec », qui réunit plus de 800 personnes autour d’une vision poétique et utopique du quartier.

Aujourd’hui, fort de cet ancrage, l’envie est de proposer un lieu expérimental et novateur autour de plusieurs actions :

/ Ouvrir un atelier-résidence d’artistes pour permettre aux deux artistes de l’association de poursuivre leur engagement avec la mise en place de temps de rencontres et de propositions participatives à destination des habitants, dans la continuité du travail mené lors de la création partagée.

/ Créer un espace d’exposition afin d’accueillir des propositions originales et singulières, d’inviter des artistes en résidences et des partenaires comme le FRAC des Pays de Loire, des galeries Nantaises ou la maison de l’Architecture.

/ Associer l’espace des pratiques amateurs à l’atelier-résidence d’artistes et à l’espace d’exposition pour renforcer la singularité et l’esprit des ateliers proposés au public depuis dix ans.

/ Être un pôle ressource « Arts Visuels » avec un fonds de documentation ouvert aux élèves et aux habitants. bus ligne 11 arrêt bois robillard

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T12:00:00+02:00

2023-08-30T09:30:00+02:00 – 2023-08-30T12:30:00+02:00

©BarreauCharbonnet