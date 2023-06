BORDURE Le PAVILLON maison de quartier Bottière Nantes, 4 juillet 2023, Nantes.

BORDURE 4 – 29 juillet Le PAVILLON maison de quartier Bottière gratiut, 12 places

LE PAVILLON – Maison de quartier Bottière présente BORDURE, une exposition participative de Kelig Hayel avec les habitant.e.s du quartier Bottière Chênaie à Nantes. BORDURE raconte une portion du paysage de la cité à travers la réalisation de broderies. Les motifs sont réalisés à partir de temps d’observations des végétaux, opérés par l’artiste, qui poussent sur les bordures de trottoir du quartier. « J’ai un attachement obstiné et inconditionnel, un tropisme, pour ce que la société a tendance à dédaigner, voir ne pas regarder. J’aime les trottoirs des cités, leurs bordures ou poussent des herbes spontanées… »

Durant le mois de juillet, Kelig Hayel propose des ateliers de broderies en parallèle de l’exposition. Chaque atelier de broderie invite le.la brodeur.euse à choisir et à réaliser le motif d’une plante, racine, feuille, pétale, fleur en suivant le tracé du motif ou en jouant avec les pleins et les vides pour figurer le végétal. Chaque rencontre débute par une présentation d’herbes spontanées avec un accent porté sur le pissenlit, le plantain et autres plantes communes. A la suite, un temps de dessin à partir de l’observation de végétaux recueillis en amont sur le quartier, est proposé. A l’issue, le dessin est transformé en motif à broder sur une pièce de coton blanc puis le travail au fil doré commence.

Le PAVILLON maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0649435734 https://assotwopoints.blogspot.com http://twopoints.lepavillon [{« type »: « email », « value »: « twopoints.contact@gmail.com »}] Situé en vis à vis de la maison de quartier Bottière, LE PAVILLON est un espace expérimental dédié aux Arts Visuels à l’initiative de l’association TWO POINTS, de la Direction de la Vie Associative et Jeunesse, et de la Direction Générale à la Culture de la Ville de Nantes.

Depuis son arrivée sur le quartier en 2010, l’association TWO POINTS a cheminé progressivement. Elle fait évoluer ses propositions d’ateliers de pratiques amateurs, intervient dans les écoles de la Bottière et Urbain Le Verrier et s’investit dans les temps forts de la vie de quartier.

Sur 2017-2019, elle propose la création partagée « POINT DE VUE Bottière – Pin Sec », qui réunit plus de 800 personnes autour d’une vision poétique et utopique du quartier.

Aujourd’hui, fort de cet ancrage, l’envie est de proposer un lieu expérimental et novateur autour de plusieurs actions :

/ Ouvrir un atelier-résidence d’artistes pour permettre aux deux artistes de l’association de poursuivre leur engagement avec la mise en place de temps de rencontres et de propositions participatives à destination des habitants, dans la continuité du travail mené lors de la création partagée.

/ Créer un espace d’exposition afin d’accueillir des propositions originales et singulières, d’inviter des artistes en résidences et des partenaires comme le FRAC des Pays de Loire, des galeries Nantaises ou la maison de l’Architecture.

/ Associer l’espace des pratiques amateurs à l’atelier-résidence d’artistes et à l’espace d’exposition pour renforcer la singularité et l’esprit des ateliers proposés au public depuis dix ans.

/ Être un pôle ressource « Arts Visuels » avec un fonds de documentation ouvert aux élèves et aux habitants. bus ligne 11 arrêt bois robillard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T16:00:00+02:00 – 2023-07-04T21:00:00+02:00

2023-07-29T14:30:00+02:00 – 2023-07-29T18:30:00+02:00

©twopoints