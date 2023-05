Le pavillon des bonsaïs Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le pavillon des bonsaïs Maison Paris Nature, 7 juin 2023, Paris. Le mercredi 07 juin 2023

de 13h30 à 15h30

.Tout public. gratuit

[Visite guidée]

Le pavillon des bonsaïs du Parc Floral est la seule exposition permanente du genre à Paris. Les bonsaïs sont de véritables sculptures vivantes. Leurs lignes vous évoqueront la longévité, l’harmonie et le raffinement d’une nature magnifiée, qui nécessite des soins experts au quotidien. Ces arbres miniatures, autrefois réservés à la noblesse, vous transporteront au Japon le temps d’une visite. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du

Parc Floral de Paris. Cette

animation n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

