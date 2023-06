BalOTop (bal participatif), Sylvain Riéjou Le Pavillon de Romainville Romainville Romainville Catégories d’Évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis BalOTop (bal participatif), Sylvain Riéjou Le Pavillon de Romainville Romainville, 30 juin 2023, Romainville. BalOTop (bal participatif), Sylvain Riéjou Vendredi 30 juin, 19h30 Le Pavillon de Romainville Entrée libre « Quelle est LA chanson qui vous donne envie de danser ? »

C’est la question posée aux publics des lieux qui accueillent le BalOTop. Un « Top 5 » des chansons les plus dansantes émerge et constitue petit à petit la base musicale d’un bal participatif. Envisagé comme une cérémonie, ce rendez-vous festif dévoile ces 5 chansons dans une mise en scène ludique, avec la complicité de danseur·euse·s amateur·e·s. Le Pavillon de Romainville 28 avenue Paul Vaillant Couturier 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

