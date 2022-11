Le Pavillon Carré de Baudouin Hors Les Murs Pavillon Carré de Baudouin, 28 septembre 2022, Paris.

Du mercredi 28 septembre 2022 au mardi 28 février 2023 :

. gratuit Sans réservation, sauf mention contraire

Le temps de sa fermeture pour travaux, la Pavillon Carré de Baudouin Hors Les Murs va à la rencontre des habitantes et des habitants du 20e arrondissement entre le 24 septembre 2022 et le 31 janvier 2023, et proposera à sa réouverture un grand moment de célébration.

Le Pavillon Carré de Baudouin, centre d’art de la mairie du 20e arrondissement, est en travaux jusqu’au début de l’année 2023. L’occasion était toute trouvée pour vous proposer une programmation culturelle « hors les murs » mêlant arts visuels, arts vivants, ateliers participatifs et conférences en partie issues du cycle des Invitations aux Arts et aux Savoirs (IAS).

Édito

Le Pavillon Carré de Baudouin se transforme pour offrir un superbe écrin aux artistes et mieux accueillir les visiteuses et les visiteurs. Le lien fort entre notre centre d’art et son public devait continuer à se tisser pendant sa mue. Nous avons donc imaginé avec des artistes d’ici et d’ailleurs un programme vivant et éclectique pendant toute la durée des travaux. Le Pavillon Carré de Baudouin sort de ses murs à la rencontre de ses voisines et voisins de quartier et prend ses quartiers dans différents lieux du 20e arrondissement. Merci aux artistes et aux associations locales qui rendent cette programmation ambitieuse possible ! Parallèlement, nous vous invitons à donner votre avis sur la programmation future de ce Pavillon Carré de Baudouin renouvelé. Ce centre d’art pourrait, en plus des expositions, accueillir les arts vivants, une nouvelle programmation de conférences ou encore devenir un lieu de convivialité dans le quartier. Ce lieu est le vôtre, chaque parisienne et parisien doit s’y sentir à la maison. Nous vous souhaitons une belle saison hors les murs ! Éric Pliez, Maire du 20e arrondissement Marthe Nagels, Adjointe au Maire du 20e en charge de la culture

Consultation sur la future programmation culturelle du Pavillon Carré de Baudouin

La mairie du 20e arrondissement lance d’octobre à décembre 2022 une consultation publique sur le devenir des activités accueillies au Pavillon Carré de Baudouin. L’objectif ? Améliorer la notoriété de l’établissement, accueillir et permettre de nouveaux usages et faire venir de nouveaux publics ! Toutes les bonnes idées sont les bienvenues !Participer à la consultation

Au sommaire du Pavillon Carré de Baudouin hors les murs

Sommaire par date

Sommaire par thème

Musique : DJ set en plein air ⚠️ÉVÉNEMENT ANNULÉ ⚠️

DJs prévus : Riks // Matthus // Tatie Dee

Styles : Disco / House / Hip Hop / Funk

⚠️ÉVÉNEMENT ANNULÉ ⚠️

Du fait des mauvaises conditions météorologiques prévues pour demain, le DJ Set prévu initialement ce samedi 24 septembre au square des Saint-Simoniens est reporté à un date ultérieure.

Conférences : Les Invitations aux Arts et aux Savoirs « hors les murs »

Paris Culture 20, association qui travaille sur les médiations culturelles du Pavillon Carré de Baudouin, est également en charge des conférences « Les invitations aux Arts et aux Savoirs » depuis de nombreuses années. Pour la programmation hors les murs du Pavillon Carré de Baudouin, l’association a souhaité, en lien avec la mairie du 20e, proposer une série de conférences exceptionnelles sur les arts, disséminées dans différents lieux de l’arrondissement.

Quelques conférencier·ère·s vous seront familier.ère.s, d’autres sont nouvelles et nouveaux et viendront à la rencontre du public pour la première fois. Elles et ils vous proposeront des sujets en lien avec le lieu de chaque conférence.

Calendrier des conférences

Ménilmontant et son street art

Mercredi 28 septembre

À 19h

⌛ 1h30

Lieu indiqué au moment de la réservation

Places limitées, inscriptions sur : parisculture20eme@gmail.com

Ménilmontant et son street art, parcours découverte par Barbara Boehm, spécialiste en art contemporain et historienne de l’art, directrice de l’association Decumanos.

Pratiquer la musique en prison

Samedi 8 octobre

À 11h

⌛ 1h30

Conservatoire Georges Bizet, 3 Place Carmen 75020 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Au sein des prisons françaises, certaines activités culturelles sont mises en place. Parmi elles, les activités de pratiques musicales regroupent des détenus sur des projets sonores et permettent d’explorer le jeu instrumental collectif et le développement d’un imaginaire partagé.

Intervenant en prison depuis 25 ans et titulaire d’une thèse de doctorat sur ce sujet, Michaël Andrieu montrera la complexité et la richesse de ces ateliers, en se basant sur des témoignages de détenus et de concerts donnés en milieu carcéral.

Pratiquer la musique en prison par Michaël Andrieu, docteur en musicologie, professeur en culture musicale.

Aretha Franklin, La Reine de la Soul

Samedi 5 novembre

À 15h

⌛ 1h30

Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet 75020 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Aretha Franklin, La Reine de la Soul par Fred Goaty, auteur, directeur et rédacteur en chef de Jazz Magazine.

Faire du spectacle ailleurs que dans des salles, ça change quoi ?

Mardi 8 novembre

À 19h

⌛ 1h30

Théâtre Ouvert, 159 avenue Gambetta 75020 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Faire du spectacle ailleurs que dans des salles, ça change quoi ? par la Ktha compagnie, compagnie de théâtre.

Peut-on apprendre l’Histoire avec les jeux-vidéos ?

Samedi 26 novembre

À 15h

⌛ 1h30

Level 256, 14/16 rue Soleillet 75020 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Peut-on apprendre l’Histoire avec les jeux-vidéos ? par Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, doctorant en science de l’éducation, animateur de la chaîne YouTube « Jeux vidéo & Histoire ».

Comment filmer le coup de foudre amoureux ?

Vendredi 2 décembre

À 19h

⌛ 1h30

Centre Paris Anim’ Louis Lumière, 46 rue Louis Lumière 75020 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Comment filmer le coup de foudre amoureux ? par Carlos Solano, doctorant et critique en cinéma.

Dialogue littéraire avec un auteur surprise

Mercredi 7 décembre

À 19h

⌛ 1h30

Bibliothèque Louise Michel, 29-35 rue des Haies, 75020 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dialogue littéraire avec un auteur surprise et Chantal Portillo, romancière, nouvelliste, essayiste.

Danse : Royaume, un spectacle jeune public

Mercredi 28 septembre

À 14h30

⌛ 28 minutes

Salle des fêtes de la Mairie, 75020 Paris

Spectacle jeune public à partir de 3 ans

Le Pavillon Carré de Baudouin va à la rencontre du jeune public avec cette pièce drôle et dans l’air du temps de la compagnie C&C, qui sera jouée en salle des fêtes de la Mairie du 20e. Venez en famille découvrir ces danseurs atypiques qui ont fait la joie de centaines d’enfants déjà !

Royaume crée un espace intime qui amène les enfants en immersion dans une performance qui danse l’encombrement, le trop, l’inutile et l’accumulation.

Royaume met en scène et en espace le périple de deux personnages, roi et reine, chevalier et chevalière. Il et elle se livre à un carrousel d’aventures et d’exercices, de combats drôles et absurdes afin de ne pas succomber à leur propre opulence. Faire, refaire et défaire la matière plastique qui est à la fois costume, décor, objet de manipulation, matière de transformation et matière sonore. Quelle issue à tant d’accumulation ?

Royaume est conçu pour questionner l’intimité dans l’espace public, un espace à mesure d’enfants, afin d’engendrer une dynamique d’échange.

Théâtre : Mon Œil, Ateliers du spectateur

Octobre 2022 à mars 2023

Théâtre à Durée Indéterminée, 38-40 rue des Amandiers 75020 Paris

Informations et inscriptions par mail à : tdi.curryvavart@ gmail.com

Après une première collaboration lors du Festival au Carré à l’automne 2021, le Théâtre à Durée Indéterminée (TDI) et le Pavillon Carré de Baudouin s’associent de nouveau. Tous deux lieux de création, plastique au PCB, théâtrale au TDI, ils proposent cette fois-ci de mettre à l’honneur avec l’atelier Mon Œil, les spectateur·trice·s et plus largement les usager·e·s des lieux de culture.

Sous l’impulsion de Laure Nathan, comédienne et metteuse en scène, et Cloé Julien-Guillet, dramaturge, ces ateliers du spectateur invitent les habitant·e·s du 20e de tous âges à les rejoindre, pour un parcours de plusieurs rendez-vous.

Le parcours d’octobre 2022 à mars 2023 : 3 sorties, 3 ateliers et une restitution

Trois sorties pour aller voir trois spectacles dans le cadre de la programmation hors les murs du Pavillon Carré de Baudouin à l’automne ou bien lors de sorties de résidence proposées par les compagnies accueillies au Théâtre à Durée Indéterminée. Les participant·e·s seront accompagné·e·s par Laure Nathan ou Cloé Julien-Guillet. Le focus de cette saison sera de sortir des lieux traditionnels de culture, pour rencontrer autrement les œuvres et les artistes.

Trois ateliers « écriture et jeu théâtral » de 3h avec Laure Nathan et Cloé Julien Guillet.

Ces ateliers trouveront leur source dans les expériences de spectateurs et spectatrices. Il s’agira de mettre en lumière ce qui est habituellement dans l’ombre : non pas l’œuvre, mais la personne qui la reçoit.

À travers des improvisations, les participant.e.s seront invité.e.s à s’observer pour rendre visible les personnalités et les énergies de chacun·e·s. Nous sommes toutes et tous porteur·euse d’un point de vue, d’un souffle, d’une manière particulière d’agencer nos phrases, de tics de langage, qui sont la source d’une écriture subjective et singulière recherchée par le Théâtre à Durée Indéterminée.

Une restitution des échanges et ateliers d’écriture menés au fil de ces quatre mois.

À la suite des ateliers proposés, il est important de passer par un moment de restitution sur scène. C’est à ce moment précis que chaque personne prend conscience de sa place d’auteur·trice et de comédien·ne. Chacune et chacun traverse cette expérience de jeu, qui est de raconter des histoires et de vivre pleinement des émotions, tout en les laissant voir à un public, sans tricher.

Ainsi, installé.e.s dans une scénographie en miroir, les participant·e·s de l’atelier Mon Œil, viendront partager leur travail d’écriture et de jeu, à travers des séries de monologues écrits pendant ces ateliers.

Les partenaires

L’association AGETA – Curry Vavart est un collectif artistique pluridisciplinaire qui organise et développe des espaces de vie, de création et d’activités partagées.

Le Théâtre à durée indéterminée est dédié aux arts vivants. Lieu de recherche à la création de spectacles, le TDI est aussi un lieu de mise à disposition pour les compagnies émergentes en début de création. Le TDI est également devenu un espace ressource pour le quartier des amandiers et développe un programme d’actions culturelles hors les murs pour les habitantes et habitants du 20e arrondissement.

Art Urbain

Depuis 2011, l’association Art Azoï œuvre pour la promotion et la diffusion de la création artistique dans l’espace public et porte des projets culturels d’envergure en lien étroit avec les territoires dans lesquels elle intervient, avec des artistes français et internationaux. Art Azoï défend une programmation artistique riche et exigeante et multiplie les projets protéiformes qui explorent le processus de création à travers la ville.

Pour cette programmation hors les murs, l’association Art Azoï investit le Pavillon Carré de Baudouin avec l’artiste Nassyo : une œuvre sera réalisée dans le jardin sur la palissade de chantier, et une autre œuvre à l’extérieur du jardin, sur le mur de street art de la rue de Ménilmontant tant apprécié habitant·e·s et des passant·e·s.

Le Belvédère de Belleville sera un autre terrain d’expression artistique à quelques pas du Pavillon Carré de Baudouin et proposera de magnifiques fresques en collaboration avec l’artiste Seth.

Art Azoï x Nassyo

1er novembre 2022 au 31 janvier 2023

Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

Une œuvre d’art urbain au Pavillon Carré de Baudouin, par Nassyo. Fresques éphémères visibles du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023.

Le Pavillon Carré de Baudouin est un espace d’expositions, mais c’est aussi un mur d’enceinte de 50 mètres de long devenu espace d’expression artistique, support de fresques renouvelées trois fois par an grâce au travail de l’association Art Azoï. Pour la programmation hors les murs, l’artiste Nassyo investit le mur d’enceinte et la palissade de chantier du jardin, pendant les travaux. Une œuvre double, totalement inédite, qui intégrera également la programmation de l’exposition CAPITALE(S) de la Ville de Paris.

L’artiste : Nassyo

Fan de dessin depuis toujours, Sliman Ismaili Alaoui alias Nassyo est à la fois peintre, illustrateur et graffeur. Natif du 13e arrondissement, Nassyo est encore collégien lorsqu’il assiste à l’émergence du graffiti dans le Paris du milieu des années 1980. Il pratique d’abord en collectif au sein de son groupe KDS « kamikazes du spray », puis aux côtés de divers crews, avant de se démarquer en solo, sur les toits de Paris et le long des lignes de métro aériens. Parmi les pionniers de cette pratique, il en devient vite l’un des spécialistes, et une figure de la scène parisienne des années 1990. Au début des années 2000, Nassyo prend goût à la peinture sur toile lors d’un séjour dans un squat parisien. À partir de 2003, il transpose son énergie en atelier, sans pour autant délaisser la rue et ses murs dont l’expérience reste « vitale » à ses yeux et à son équilibre. Toujours à la recherche de nouveaux enjeux graphiques, son travail sur toile se pare d’une densité nouvelle, servie par une palette plus colorée. Marquée par son passé de graffeur, sa peinture privilégie la spontanéité et l’improvisation : « il arrive un moment dans la construction du tableau où je laisse totalement l’improvisation me guider ». Nassyo se démarque par un geste sûr et souple, une écriture élégante et précise, un art brut mais maîtrisé.

Art Azoï x Seth

À partir du 12 novembre 2022

Belvédère de Belleville, 27 Rue Piat 75020 Paris

Une œuvre d’art urbain sur le Belvédère de Belleville, par Seth – Fresque pérenne visible à partir du 8 octobre 2022.

Le Belvédère de Belleville offre l’un des plus beaux panoramas de Paris. Ce lieu, idéal pour se rassembler, se rencontrer, est très populaire auprès des habitantes et des habitants du 20e.

Seth se propose de réaliser un hommage aux différences qui font la richesse du quartier. Son projet est de redonner vie aux piliers du Belvédère avec son utilisation caractéristique de couleurs vives et ses personnages au visage caché auxquels chacun peut s’identifier.

L’artiste : Seth

Seth, de son vrai nom Julien Malland, est un artiste urbain qui commence à s’exprimer sur les murs de Paris au milieu des années 1990. Il développe une peinture qui s’appuie sur le monde de l’enfance. Une démarche en double lecture, où l’enfant devient un porte-parole de l’environnement où il est peint.

Diplômé de l’École Nationale des Arts Décoratifs, il travaille d’abord dans les industries créatives : dessins animés, bande dessinée et publicité. En 2003, Il réalise un tour du monde pour échanger avec des artistes issus de cultures différentes. Ces expériences de « Globe-painter » lui permettent d’intégrer l’équipe des Nouveaux explorateurs. Pendant cinq ans, il parcourt la planète et partage ses rencontres dans cette série de documentaires diffusés sur Canal +.

Depuis, Seth multiplie les projets et les expositions en galeries, fondations et musées avec la création d’installations et d’expositions immersives.

« Mes peintures sont des portes qui s’ouvrent sur un monde imaginaire auquel chacune et chacun peut s’identifier. Mes personnages sont le fruit de plusieurs années de peintures dans la rue, dans plus de cinquante pays différents. Simples dans leur représentions et facilement accessibles, ils cherchent à attirer l’attention du plus grand nombre. Souvent assis et de dos, ces figures enfantines parlent à l’enfant qui sommeille en chacune et chacun de nous. Tout aussi absents que présents, on ne sait rien de leurs états d’âmes, de ce qu’ils regardent ou de leurs sentiments. À chacune et chacun d’y voir ce qu’il veut. » Seth

Poésie : lectures au téléphone

Recevoir un coup de téléphone poétique

Pour recevoir ce coup de téléphone poétique d’une quinzaine de minutes, il suffit de prendre rendez-vous à l’une des dates suivantes d’octobre à décembre 2022, entre 14h30 et 19h :

Dimanche 2 octobre

De 14h30 à 19h

Dimanche 9 octobre

De 14h30 à 19h

Dimanche 6 novembre

De 14h30 à 19h

Dimanche 13 novembre

De 14h30 à 19h

Dimanche 4 décembre

De 14h30 à 19h

Dimanche 11 décembre

De 14h30 à 19h

Inscription gratuite jusqu’au vendredi 17h précédant chaque dimanche, en envoyant :

✔️ Nom/Prénom/Numéro de téléphone

✔️ Date et créneau choisi (14h30 – 16h / 16h-17h / 17h-18h ou 18h-19h)

À l’adresse mail mairie20@paris.fr avec en objet « Lectures »

À la suite de la lecture, un moment d’échange est possible autour du texte entendu et des sensations de l’auditrice et de l’auditeur.

Les Lectures au Téléphone

Pour la programmation hors les murs du Pavillon Carré de Baudouin, la compagnie Les Écriés propose des Lectures au Téléphone portant sur 3 thématiques : des contes pour les enfants ; des textes évoquant l’étranger ; et enfin des histoires portant sur le 20e arrondissement. Alors que ses murs seront fermés pour travaux, le Pavillon Carré de Baudouin continuera ainsi de vivre à travers les lignes téléphoniques.

Comme un moment suspendu, les comédiens de la compagnie proposent des lectures dans l’intimité, variées et avec, pour qui le souhaite, un choix inédit de textes d’autrices et d’auteurs du 20e arrondissement de Paris. L’occasion aussi de redécouvrir la poésie qui se cache dans les rues de cet arrondissement et parfois dans les murs du Pavillon Carré de Baudouin !

À la réouverture du Pavillon Carré de Baudouin, la compagnie investira les lieux avec son Bar à Lectures. Sur le même principe que celles proposées par téléphone, ces lectures « rien que pour soi » en tête à tête avec un comédien seront l’occasion d’amener les auditrices et les auditeurs rencontré·e·s dans un premier temps par téléphone à redécouvrir ce lieu de culture.

La compagnie Les Écriés

La Compagnie Les Écriés est une compagnie théâtrale fondée par Éléonore Alpi, David Brémaud et Manon Preterre. C’est un collectif d’actrices et d’acteurs, un trio sans metteur en scène exclusif où les règles et les créations se redéfinissent au fur et à mesure afin de laisser la place aux univers et compétences de chacune et chacun. Les Écriés portent un intérêt pour les textes, pour les écritures singulières, une ouverture vers d’autres domaines artistiques, d’autres médias explorant le théâtre, la poésie, le cinéma pour trouver de nouveaux langages théâtraux.

Création visuelle participative

Modalités de participation

Mercredi 12 octobre

de 13h30 à 17h

Mercredi 9 novembre

de 13h30 à 17h

Mercredi 14 décembre

de 13h30 à 17h

Envoyez vos documents directement numérisés à l’artiste par courriel : mon20eme@gmail.com

Venez rencontrer l’artiste les 2es mercredis du mois dans le hall de la mairie du 20e arrondissement, 6 place Gambetta 75020 Paris

Projet artistique participatif d’octobre 2022 à février 2023 : Mon 20e et Moi, par Jean David Chétrite

D’octobre 2022 à janvier 2023, une fresque murale participative reconstituant un univers urbain et architectural inédit sera réalisée par l’artiste Jean-David Chétrite avec les habitant·e·s pour célébrer l’histoire collective du 20e.

Chacune et chacun sera invité à proposer une photo, un document ou un objet, qui sera ensuite photographié ou scanné et alimentera l’œuvre. L’artiste recevra les habitantes et habitants à la mairie du 20e pour recueillir leurs trésors.

Cette création permettra de célébrer une partie de l’histoire collective du 20e et de partager notre mémoire intime commune.

L’œuvre sera exposée à l’occasion de la réouverture du Pavillon Carré de Baudouin en 2023.

L’artiste : Jean David Chétrite

Artiste Plasticien et Graphic Designer installé dans le 20e arrondissement depuis de nombreuses années, Jean David Chétrite nous offre un travail basé sur le témoignage de la mémoire. Mêlant le texte et les images, les mots et les symboles, il crée des univers urbains et des carnets de voyage dans le temps et l’espace, avec une composition de multiples collages numériques ou sur toile, à partir de ses propres photographies ou éléments graphiques. À l’analyse des œuvres de Jean David Chétrite, plusieurs niveaux de lecture se révèlent. Un premier, où la disposition et la densité graphique forment une trame en une composition parfaitement équilibrée. Un second regard, où l’étude plus rapprochée de l’œuvre nous invite à découvrir des détails cachés, des morceaux de vie qui forment une mémoire universelle. C’est une valse de rencontres successives d’éléments exogènes les uns aux autres, qui s’unissent pourtant comme dans la mise en scène d’un bon scénario. Jean David Chétrite a exposé dans de nombreuses galeries et réalisé beaucoup d’expositions comme pour les 20 ans des droits de l’enfant avec l’UNICEF.

Exposition Belleville, années 70

Jusqu’au 15 janvier 2023

Sur les murs extérieurs du Pavillon Carré de Baudouin, croisement rue des Pyrénées et Ménilmontant

Après le succès de l’exposition Bus 60 de Camille Léage, les murs extérieurs du Pavillon Carré de Baudouin accueillent l’exposition Belleville, années 70 de septembre à janvier prochain, rendue possible grâce au travail de l’association Belleville, un esprit de Paris.

Cette exposition met en valeur le travail du photographe François-Xavier Bouchart sur le 20e arrondissement.

Les quinze photographies présentées nous immergent ici dans le Belleville des années 1970, quartier au passé industriel et ouvrier alors en pleine transformation. François-Xavier Bouchart nous donne à voir des scènes de vie et des éléments architecturaux (bistrots, cafés, façades d’immeubles, rues) en ruines ou en cours de rénovation, symboles d’une métamorphose à venir. C’est un témoignage d’une grande rareté qui nous est offert, une forme de reportage sur une époque aujourd’hui révolue, avec une réelle valeur historique.

Après l’exposition autour du travail de Willy Ronis au Pavillon Carré de Baudouin en 2018, cette exposition représente une nouvelle occasion pour la mairie du 20e de rendre hommage à l’œuvre d’un grand photographe portant son regard sur l’arrondissement.

En savoir plus sur Belleville, années 70

Photographie : portraits du 20e arrondissement

Septembre 2022 – janvier 2023

Rencontres spontanées avec les habitantes et les habitants

Le photographe documentaire et portraitiste Vincent Desailly sera en résidence pour réaliser des portraits d’habitantes et d’habitants entièrement capturés au sein du 20e arrondissement !

Équipé de sa chambre photographique argentique, il arpentera les rues à la rencontre des habitant·e·s, commerçant·e·s ou passant·e·s de septembre à janvier prochain.

Ces portraits seront postés régulièrement en ligne sur les réseaux sociaux de la mairie du 20e arrondissement et une sélection d’entre eux sera ensuite exposée en grand format au sein du Pavillon Carré de Baudouin à sa réouverture.

L’artiste : Vincent Desailly

Vincent Desailly est un photographe documentaire et portraitiste français.

Son premier livre The Trap (édité par Hatje Cantz) est sorti en 2019 à Paris Photo, après avoir été sélectionné au Dummy Book Award des Rencontres d’Arles 2018 ainsi qu’au Taylor Wessing Prize de la National Portrait Gallery de Londres en 2018. Visuels & infos ici

Son second livre De marbre (édité par les Éditions secondes) vient de paraître et a été présenté aux Rencontres d’Arles 2022. Visuels & infos ici

Il collabore régulièrement avec des médias tels que M, le magazine du Monde, The New York Times Magazine, WSJ Magazine, Vogue, Vanity Fair ou The Guardian.

Contes : (R)humeurs des rues du 20e avec Abbi Patrix, enrhumeur professionnel

Vendredi 30 septembre

19h

⌛ durée de la représentation environ 1h

Grand arbre central du square du Pavillon Carré de Baudouin, 119 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Entrée et accès libre sans inscription

Mercredi 7 décembre

19h (entrée 15 minutes avant)

⌛ durée de la représentation environ 1h

Salle Lucien Leuwen, 1 rue Lucien Leuwen, 75020 Paris

Entrée et accès libre sans inscription

Vendredi 13 janvier

19h (entrée 15 minutes avant)

⌛ durée de la représentation environ 1h

Mairie du 20e, 6 place Gambetta 75020 Paris

Entrée et accès libre sans inscription

Abbi Patrix, conteur professionnel – le meilleur du monde pour certains !- participe au renouveau du conte depuis les années 80 en France et à l’étranger. Il engage dans ses spectacles une parole personnelle et contemporaine, qu’il construit à partir de contes traditionnels et de mythes du monde entier, de récits de vie, de carnets de voyages, de souvenirs personnels, de textes littéraires.

Cet automne et hiver, il se baladera à plusieurs reprises dans différents quartiers du 20e afin d’écouter, de collecter et aussi de raconter des rumeurs du 20e arrondissement glanées ici et là auprès des habitantes et habitants.

Les rumeurs historiques, véridiques, fantastiques seront au centre de sa démarche.

À 19h, après ses balades urbaines de l’après-midi, il viendra vous faire une restitution de ce qu’il a entendu / raconté / perçu dans la journée, tout ceci agrémenté de quelques histoires de son répertoire.

Podcast : (R)humeurs des rues du 20e

De fin octobre 2022 à fin février 2023

6 podcasts seront ainsi proposés et diffusés toutes les 3-4 semaines à partir de fin octobre 2022 (durée de chaque épisode de 5 à 7 minutes).

En plus des déambulations urbaines et des 3 dates de représentation, l’idée d’un podcast autour du conte et des rumeurs du 20e s’est rapidement imposée à toutes les porteuses et tous les porteurs du projet, afin de garder une trace de ces moments et de proposer un contenu différent, additionnel et intemporel.

Pour la réalisation de ce podcast, Abbi Patrix sera accompagné, dans ses pérégrinations multiples, de Louise Harlet de l’association Les Fripons, qui sera chargée de faire des captations puis des podcasts qui sortiront régulièrement entre fin octobre 2022 et fin février 2023.

Chaque épisode relaiera une rumeur qui sera contée, décortiquée, contestée, discutée avec plus ou moins de sérieux avec Abbi Patrix, Louise Harlet et les habitantes et les habitants du 20e.

Littérature

Samedi 8 octobre

de 11h à 13h

Jardin du Carré de Baudouin, 119 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Samedi 12 novembre

de 11h à 13h

Jardin du Carré de Baudouin, 119 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Samedi 10 décembre

de 11h à 13h

Jardin du Carré de Baudouin, 119 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Samedi 14 janvier

de 11h à 13h

Jardin du Carré de Baudouin, 119 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Après un démarrage couronné de succès en début d’année, l’Accorderie de Belleville reviendra dans le square du Pavillon Carré de Baudouin tenir un stand de livres tous les mois pendant les 4 mois de la programmation hors les murs.

Venez déposer des livres (en bon état, pas de libres scolaires ni de revues, ni de livres religieux ou politiques), et/ou prendre des livres et surtout en parler avec les accordeurs·euses présent·e·s !

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

