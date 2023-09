Visite décalée – Villes vivantes, Histoires de réconciliations entre ville et nature Le Pavillon Caen, 8 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La médiatrice-improvisatrice du Pavillon vous propose une visite de l’exposition « villes vivantes » commentée avec humour. Sur un ton décalé, vous découvrirez comment neuf villes à travers le monde cohabitent avec la nature. De Barcelone à Marrakech en passant par Shanghai, ce voyage vous donnera l’occasion de (re)découvrir les relations qui se tissent entre humains, arbres, eau et animaux.

—–

INFOS PRATIQUES

Tout public. Gratuit, sur inscription.

—–

La biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie est un évènement organisé par le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de la Communauté urbaine Caen la mer. Programme complet sur http://www.biennalearchi-caen.com..

2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 16:00:00. .

Le Pavillon Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie



The Pavillon?s mediator-improviser offers you a humorous tour of the « Living Cities » exhibition. In an offbeat tone, you’ll discover how nine cities around the world coexist with nature. From Barcelona to Marrakech, via Shanghai, this journey will give you the opportunity to (re)discover the relationships forged between humans, trees, water and animals.

—–

PRACTICAL INFO

Open to all. Free, registration required.

—–

The Caen-Normandie Biennial of Architecture and Urban Planning is organized by Le Pavillon and In-Situ, with the support of the City of Caen and the Caen la Mer Urban Community. Full program at http://www.biennalearchi-caen.com.

El mediador-animador del Pabellón le ofrece un recorrido humorístico por la exposición « Ciudades vivas ». En un tono desenfadado, descubrirá cómo nueve ciudades de todo el mundo conviven con la naturaleza. De Barcelona a Marrakech, pasando por Shanghái, este viaje le dará la oportunidad de (re)descubrir las relaciones que se forjan entre los seres humanos, los árboles, el agua y los animales.

—–

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Abierto al público en general. Gratuito, inscripción obligatoria.

—–

La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Caen-Normandie es un acontecimiento organizado por el Pavillon e In-Situ, con el apoyo del Ayuntamiento de Caen y la Comunidad Urbana de Caen la mer. Programa completo en http://www.biennalearchi-caen.com.

Die Mediatorin-Improvisatorin des Pavillons bietet Ihnen einen humorvoll kommentierten Rundgang durch die Ausstellung « Lebendige Städte » an. In einem schrägen Ton entdecken Sie, wie neun Städte auf der ganzen Welt mit der Natur zusammenleben. Auf dieser Reise von Barcelona über Shanghai bis Marrakesch können Sie die Beziehungen zwischen Menschen, Bäumen, Wasser und Tieren (neu) entdecken.

—–

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Für alle Altersgruppen geeignet. Kostenlos, nach Anmeldung.

—–

Die Biennale für Architektur und Städtebau in Caen-Normandie ist eine Veranstaltung, die von Le Pavillon und In-Situ mit der Unterstützung der Stadt Caen und der Stadtgemeinschaft Caen la mer organisiert wird. Vollständiges Programm auf http://www.biennalearchi-caen.com.

