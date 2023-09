Atelier jeune public – La ville qui pousse Le Pavillon Caen, 4 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La ville qui pousse, atelier jeune public, 4-7 ans.

Et si les plantes, les fleurs, les arbres dépassaient nos constructions ? À partir de photographies de quartiers urbains, les enfants sont invités à créer une ville vivante. Munis de feutres, de pinceaux et de leur imagination débordante, ils pourront créer la ville nature dont ils rêvent.

—–

INFOS PRATIQUES

Gratuit, sur inscription.Pour le mercredi 4 octobre 10hPour le mercredi 11 octobre 10h

—–

La biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie est un évènement organisé par le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de la Communauté urbaine Caen la mer. Programme complet sur www.biennalearchi-caen.com.

Le Pavillon Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie



La ville qui pousse, workshop for young audiences, ages 4-7.

What if plants, flowers and trees outgrew our buildings? Using photographs of urban neighborhoods, children are invited to create a living city. Armed with felt-tip pens, paintbrushes and an overflowing imagination, they can create the natural city of their dreams.

—–

PRACTICAL INFO

Free of charge, registration requiredWednesday, October 4, 10 a.m./Wednesday, October 11, 10 a.m

—–

The Caen-Normandie Biennial of Architecture and Urban Planning is organized by Le Pavillon and In-Situ, with the support of the City of Caen and the Caen la Mer Urban Community. Full program at www.biennalearchi-caen.com

La ciudad que crece, taller para público joven, 4-7 años.

¿Qué pasaría si las plantas, las flores y los árboles crecieran más que nuestros edificios? A partir de fotografías de barrios urbanos, se invita a los niños a crear una ciudad viva. Armados con rotuladores, pinceles y una imaginación desbordante, podrán crear la ciudad natural de sus sueños.

—–

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Gratuito, inscripción obligatoriaPara el miércoles 4 de octubre a las 10.00 horasPara el miércoles 11 de octubre a las 10.00 horas

—–

La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Caen-Normandie es un evento organizado por el Pavillon e In-Situ, con el apoyo de la Ciudad de Caen y la Comunidad Urbana de Caen la mer. Programa completo en www.biennalearchi-caen.com

La ville qui pousse, Workshop für junges Publikum, 4-7 Jahre.

Was wäre, wenn Pflanzen, Blumen und Bäume unsere Bauten überragen würden? Anhand von Fotografien von Stadtvierteln werden die Kinder eingeladen, eine lebendige Stadt zu erschaffen. Ausgestattet mit Filzstiften, Pinseln und ihrer blühenden Fantasie können sie die Naturstadt erschaffen, von der sie träumen.

—–

PRAKTISCHE INFOS

Kostenlos, nach Anmeldung.Für Mittwoch, den 4. Oktober 10 UhrFür Mittwoch, den 11. Oktober 10 Uhr

—–

Die Biennale für Architektur und Städtebau von Caen-Normandie ist eine Veranstaltung, die von Le Pavillon und In-Situ mit der Unterstützung der Stadt Caen und der Stadtgemeinschaft Caen la mer organisiert wird. Vollständiges Programm auf www.biennalearchi-caen.com

