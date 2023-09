Exposition « Caen, je suis… ? » Le Pavillon Caen, 4 octobre 2023, Caen.

Pour explorer ensemble ce qui fait de Caen une ville vivante !

Barcelone, je suis la ville bioclimatique. Toulouse, je suis… En parcourant l’exposition “Villes vivantes”, une question s’invite : “Et Caen, je suis quoi ?” Réfléchir à cette question convoque ce que l’on connaît de ce territoire et, encore plus, en creux, ce qui est invisible. Sous forme d’interrogations, de cabinets du vivant, de ressources documentaires, les visiteurs se font explorateurs pour mener une recherche collective et collaborative sur tout ce qu’on le ne voit pas et ce qui compose la nature de notre ville vivante.

Au sein d’un espace dédié à la question « Caen je suis… ? », Le Pavillon et l’agence TER proposent une expérience immersive pour explorer le territoire du grand Caen à partir de quatre entrées : la ville à vivre, la nature en ville, la ville nature et la nature de ville.

Il y a ce que l’on voit. Il y a ce que l’on entend, ce que l’on sent et ce que l’on devine. Il y a aussi ce que les cartes racontent, ce que disent la géographie, les sous-sols, l’histoire, le fil de l’eau, la faune et la flore… Il y a ce que l’on vit et ce que l’on ressent dans nos liens avec notre environnement quotidien, avec la ville et avec le territoire. Et il y a ce que l’on décèle au regard des transitions écologiques et sociétales à venir.

« Caen je suis… ? » est une énigme. L’ambition est que la phrase se complète de façon évidente. Chacun détient une partie des réponses. Alors soyons curieux, à nous d’explorer !

Cette question “Caen je suis… ?” reste ouverte pendant toute la durée de l’exposition pour engager une réflexion partagée et une contribution collective pour un récit de Caen, ville vivante.

Cet espace collaboratif a été co-conçu avec l’agence TER, l’équipe du Pavillon et leurs partenaires. Ouvert au Pavillon, du 4 octobre 2023 au 28 janvier 2024.

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite. Horaires d’ouverture pendant la Biennale : 13h-19h les jours de semaine, 10h-19h le week-end et les mercredis.

[À partir du 12 octobre, entrée libre et gratuite du mercredi au dimanche, 13h-19h]

La biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie est un évènement organisé par le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de la Communauté urbaine Caen la mer. Programme complet sur http://www.biennalearchi-caen.com..

To explore together what makes Caen such a lively city!

Barcelona, I’m the bioclimatic city. Toulouse, I am? As we explore the Living Cities exhibition, one question comes to mind: « And Caen, what am I? Reflecting on this question summons up what we know about this territory, and even more so, what is invisible. In the form of questions, living cabinets and documentary resources, visitors become explorers, leading a collective and collaborative search for the things we can?t see, the things that make up the nature of our living city.

In a space dedicated to the question « Caen je suis? », Le Pavillon and the TER agency offer an immersive experience to explore the Greater Caen area from four angles: the city to live in, nature in the city, the natural city and the nature of the city.

There’s what you see. There’s what you hear, what you smell and what you guess. There’s also what the maps say, what the geography says, the subsoil, the history, the flow of water, the flora and fauna? There’s what we experience and what we feel in our links with our daily environment, with the city and with the land. And then there’s what we see in terms of future ecological and societal transitions.

« Caen je suis? is an enigma. The ambition is for the sentence to be completed in a self-evident way. Everyone holds part of the answer. So let’s get curious and explore!

The question ?Caen je suis?? will remain open for the duration of the exhibition, to encourage shared reflection and a collective contribution to the story of Caen, a living city.

This collaborative space has been co-designed with the TER agency, the Pavillon team and their partners. Open at the Pavillon from October 4, 2023 to January 28, 2024.

PRACTICAL INFO

Free admission. Opening hours during the Biennale: 1pm-7pm weekdays, 10am-7pm weekends and Wednesdays.

[From October 12, free admission Wednesday to Sunday, 1pm-7pm]

The Caen-Normandie Biennial of Architecture and Urban Planning is organized by Le Pavillon and In-Situ, with the support of the City of Caen and the Caen la Mer Urban Community. Full program at http://www.biennalearchi-caen.com.

Para explorar juntos lo que hace de Caen una ciudad tan vibrante

Barcelona, soy la ciudad bioclimática. Toulouse, yo soy.. Al explorar la exposición Ciudades vivas, nos viene a la mente una pregunta: « Y Caen, ¿qué soy yo? Reflexionar sobre esta pregunta nos hace pensar en lo que sabemos de la zona y, más aún, en lo que es invisible. A través de preguntas, vitrinas vivientes y recursos documentales, los visitantes pueden convertirse en exploradores y llevar a cabo una investigación colectiva y colaborativa sobre lo que no podemos ver y lo que conforma la naturaleza de nuestra ciudad viva.

En un espacio dedicado a la pregunta « ¿Qué es Caen? », Le Pavillon y la agencia TER proponen una experiencia inmersiva que explora el Gran Caen desde cuatro ángulos: la ciudad para vivir, la naturaleza en la ciudad, la ciudad natural y la ciudad natural.

Está lo que se ve. Está lo que se oye, lo que se huele y lo que se adivina. También está lo que dicen los mapas, lo que dice la geografía, el subsuelo, la historia, el flujo del agua, la flora y la fauna? Está lo que experimentamos y lo que sentimos en nuestra relación con nuestro entorno cotidiano, con la ciudad y con la tierra. Y está lo que vemos en términos de las transiciones ecológicas y sociales que se avecinan.

caen je suis » es un enigma. La ambición es completar la frase de forma evidente. Todo el mundo tiene parte de la respuesta. Así que ¡a curiosear y explorar!

Esta pregunta, « Caen, je suis », permanecerá abierta durante toda la exposición, para fomentar la reflexión compartida y la contribución colectiva a la historia de Caen, una ciudad viva.

Este espacio colaborativo ha sido diseñado conjuntamente con la agencia TER, el equipo del Pavillon y sus socios. Abierto en el Pavillon del 4 de octubre de 2023 al 28 de enero de 2024.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Entrada gratuita. Horario de apertura durante la Bienal: de 13:00 a 19:00 los días laborables, de 10:00 a 19:00 los fines de semana y los miércoles.

[A partir del 12 de octubre, entrada gratuita de miércoles a domingo, de 13.00 a 19.00 h]

La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Caen-Normandie es un acontecimiento organizado por el Pavillon e In-Situ, con el apoyo de la Ciudad de Caen y la Comunidad Urbana de Caen la mer. Programa completo en http://www.biennalearchi-caen.com.

Um gemeinsam zu erkunden, was Caen zu einer lebendigen Stadt macht!

Barcelona, ich bin die bioklimatische Stadt. Toulouse, ich bin ? Bei einem Rundgang durch die Ausstellung « Lebendige Städte » drängt sich eine Frage auf: « Und Caen, was bin ich? Das Nachdenken über diese Frage ruft das hervor, was man über diese Region weiß, und noch mehr das, was unsichtbar ist. In Form von Fragen, lebenden Kabinetten und dokumentarischen Ressourcen werden die Besucher zu Forschern, die gemeinsam und kollaborativ nach all dem suchen, was man nicht sehen kann und was die Natur unserer lebendigen Stadt ausmacht.

In einem Raum, der der Frage « Caen je suis? » gewidmet ist, bieten Le Pavillon und die Agentur TER eine immersive Erfahrung an, um das Gebiet des Großraums Caen anhand von vier Eingängen zu erkunden: die Stadt zum Leben, die Natur in der Stadt, die Stadt mit Natur und die Natur der Stadt.

Es gibt das, was man sieht. Es gibt das, was man hört, was man riecht und was man erahnt. Es gibt auch das, was die Karten erzählen, was die Geographie, der Untergrund, die Geschichte, der Wasserlauf, die Fauna und Flora? Es gibt das, was wir erleben und was wir in unseren Beziehungen zu unserer täglichen Umgebung, zur Stadt und zum Land spüren. Und es gibt das, was man im Hinblick auf die bevorstehenden ökologischen und gesellschaftlichen Übergänge erkennt.

« Caen je suis? ist ein Rätsel. Das Ziel ist, dass sich der Satz auf offensichtliche Weise vervollständigt. Jeder hat einen Teil der Antworten. Seien wir also neugierig, es liegt an uns, sie zu erforschen!

Die Frage « Caen je suis? » bleibt während der gesamten Dauer der Ausstellung offen, um gemeinsame Überlegungen anzustellen und einen kollektiven Beitrag zu einer Erzählung über Caen, eine lebendige Stadt, zu leisten.

Dieser kollaborative Raum wurde gemeinsam mit der Agentur TER, dem Team des Pavillons und ihren Partnern konzipiert. Geöffnet im Pavillon, vom 4. Oktober 2023 bis zum 28. Januar 2024.

PRAKTISCHE INFOS

Freier und kostenloser Eintritt. Öffnungszeiten während der Biennale: 13-19 Uhr an Wochentagen, 10-19 Uhr am Wochenende und mittwochs.

[Ab dem 12. Oktober: Freier Eintritt von Mittwoch bis Sonntag, 13-19 Uhr]

Die Biennale für Architektur und Städtebau in Caen-Normandie ist eine Veranstaltung, die von Le Pavillon und In-Situ mit der Unterstützung der Stadt Caen und der Stadtgemeinschaft Caen la mer organisiert wird. Vollständiges Programm auf http://www.biennalearchi-caen.com.

