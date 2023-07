Exposition Popa Cabana Le Pavillon Caen, 30 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’Encrage, atelier collectif de sérigraphie, propose une exposition illustrant le travail de conception et de fabrication de son nouvel ouvrage « Popa Cabana », un livre pop-up, entièrement sérigraphié, plié et assemblé à la main par les artistes du collectif.

11 artistes pour 11 visions décalées, inventives et colorées sur le thème des cabanes : royaume enfantin, abri de fortune ou refuge secret, vous pourrez découvrir leurs travaux de recherche, maquettes de travail ou abouties et interprétations sérigraphiques.

Bonus ! En prime de la découverte du livre sérigraphié, vous pourrez admirer les réalisations en 3 dimensions des artistes du collectif l’Encrage toujours sur le thème de la cabane et ses multiples facettes.

Au Pavillon, entrée libre et gratuite, du mercredi au dimanche, 13h-19h.

—–

AUTOUR DE L’EXPO

. Vendredi 30 juin, 18h-21h30 : vernissage de l’expo et sortie de l’ouvrage Popa Cabana

. Samedi 1er & dimanche 2 juillet (14h-18h) + samedi 8 & dimanche 9 juillet (14h-18h) WORKSHOP « Le Peuple des Cabanes ». Retrouvez les artistes du collectif l’Encrage lors d’ateliers participatifs pour fabriquer ensemble la plus vaste cabane miniature possible, tour de Babel cartonnée, habillée de textures imprimées en sérigraphie. Venez jouer avec nous pendant tout le mois de juillet pour faire grandir cette cabane. Découverte de la pratique de la sérigraphie et collages cartonnés ! >> Gratuit, sans inscription et en continu de 14h à 18h..

Vendredi 2023-06-30 13:00:00 fin : 2023-07-30 19:00:00. .

Le Pavillon Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie



L’Encrage, a screen-printing collective, presents an exhibition illustrating the design and production of its new book « Popa Cabana », a pop-up book entirely screen-printed, folded and assembled by hand by the collective’s artists.

11 artists for 11 offbeat, inventive and colorful visions on the theme of cabins: childlike realm, makeshift shelter or secret hideaway, you can discover their research work, working or finished models and screen-printed interpretations.

Bonus! In addition to discovering the screen-printed book, you can admire the 3-dimensional creations of artists from the l’Encrage collective, again on the theme of the cabin and its many facets.

At the Pavillon, free admission, Wednesday to Sunday, 1pm-7pm.

—–

AROUND THE EXHIBITION

. Friday June 30, 6-9:30pm: exhibition opening and release of the book Popa Cabana

. Saturday July 1 & Sunday July 2 (2-6pm) + Saturday July 8 & Sunday July 9 (2-6pm) WORKSHOP « Le Peuple des Cabanes ». Join artists from the l’Encrage collective for participatory workshops to build together the largest possible miniature hut, a cardboard Tower of Babel, dressed in silkscreen-printed textures. Come and play with us for the whole month of July as we help this hut grow. Discover screen-printing and cardboard collages! >> Free, no registration required, non-stop from 2pm to 6pm.

L’Encrage, taller colectivo de serigrafía, organiza una exposición que muestra el diseño y la producción de su nuevo libro « Popa Cabana », un libro pop-up totalmente serigrafiado, plegado y montado a mano por los artistas del colectivo.

11 artistas para 11 visiones extravagantes, inventivas y coloristas sobre el tema de las cabañas: reino de los niños, refugio improvisado o refugio secreto. Podrá descubrir sus trabajos de investigación, sus maquetas de trabajo o acabadas y sus interpretaciones serigrafiadas.

Un plus Además de descubrir el libro serigrafiado, podrá admirar las creaciones tridimensionales de los artistas del colectivo l’Encrage, también sobre el tema de la cabaña y sus múltiples facetas.

En el Pavillon, entrada gratuita, de miércoles a domingo, de 13.00 a 19.00 h.

—–

EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

. Viernes 30 de junio, de 18.00 a 21.30 h: preestreno de la exposición y presentación del libro Popa Cabana

. Sábado 1 y domingo 2 de julio (14.00-18.00 h) + sábado 8 y domingo 9 de julio (14.00-18.00 h) TALLER « Le Peuple des Cabanes ». Únase a los artistas del colectivo l’Encrage en una serie de talleres participativos para construir juntos la mayor cabaña en miniatura posible, una Torre de Babel de cartón recubierta de texturas serigrafiadas. Ven a jugar con nosotros durante todo el mes de julio mientras hacemos crecer la cabaña. ¡Descubre la serigrafía y los collages de cartón! >> Gratuito, sin necesidad de inscripción y en horario ininterrumpido de 14.00 a 18.00 h.

L’Encrage, ein kollektives Siebdruckatelier, zeigt in einer Ausstellung die Konzeptions- und Herstellungsarbeit für sein neues Werk « Popa Cabana », ein Pop-up-Buch, das von den Künstlern des Kollektivs vollständig im Siebdruckverfahren hergestellt, gefaltet und von Hand zusammengefügt wird.

11 Künstler für 11 schräge, einfallsreiche und farbenfrohe Visionen zum Thema Hütten: kindliches Reich, Notunterkunft oder geheimer Zufluchtsort. Sie können ihre Forschungsarbeiten, Arbeits- oder fertigen Modelle und Siebdruckinterpretationen entdecken.

Bonus! Als Bonus zur Entdeckung des Siebdruckbuchs können Sie die dreidimensionalen Arbeiten der Künstler des Kollektivs L’Encrage bewundern, die sich ebenfalls mit dem Thema der Hütte und ihren zahlreichen Facetten befassen.

Le Pavillon, freier Eintritt, Mittwoch bis Sonntag, 13-19 Uhr.

—–

RUND UM DIE AUSSTELLUNG

. Freitag, 30. Juni, 18.00-21.30 Uhr: Vernissage der Ausstellung und Veröffentlichung des Buches Popa Cabana

. Samstag, 1. und Sonntag, 2. Juli (14-18 Uhr) + Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juli (14-18 Uhr) WORKSHOP « Le Peuple des Cabanes » (Das Volk der Hütten). Treffen Sie die Künstler des Kollektivs l’Encrage bei partizipativen Workshops, um gemeinsam die größtmögliche Miniaturhütte zu bauen, einen Turm von Babel aus Pappe, der mit im Siebdruckverfahren gedruckten Texturen verkleidet ist. Spielen Sie den ganzen Juli über mit uns, um diese Hütte wachsen zu lassen. Entdecken Sie die Praxis des Siebdrucks und kartonierte Collagen! >> Kostenlos, ohne Anmeldung und durchgehend von 14 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité