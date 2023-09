Exposition I Villes vivantes. Histoires de réconciliations entre ville et nature Le Pavillon Caen, 13 octobre 2023, Caen.

L’exposition « Villes vivantes ; Histoires de réconciliations entre ville et nature » invite les visiteurs à une déambulation dans neuf villes issues de différents continents. Ces villes – Lille, Toulouse, Turin, Shanghaï, Groningen, Barcelone, Détroit, Bogotá et Marrakech – ont la particularité d’avoir révolutionné leur façon de cohabiter avec la nature et avec leur territoire : réinvention d’une trame urbaine historique, anticipation des risques, régénérescence des espaces naturels structurants, transformation d’une infrastructure…

Ce sont autant d’histoires qui racontent comment le territoire, la nature et le vivant redeviennent des composantes urbaines essentielles. Et qu’il est plus que nécessaire de transformer des villes pour les rendre vivantes.

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen

@Agence TER